ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في إيطاليا إلى 236651

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إيطاليا إلى 236651، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت ميلانو، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس في إيطاليا بلغ 34301، فيما تعافى 174865.

وقد مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إيطاليا.

