ارتفاع إصابات كورونا في إسبانيا إلى 243605 حالات

ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.

وقد مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.