ارتفع عدد الحالات المؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا إلى 243605، حتى الساعة السابعة والنصف صباحا بتوقيت مدريد، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جونز هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء.
 وقالت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد إن عدد الوفيات بسبب الفيروس بلغ 27136، بينما المتعافين 150376.
وقد مر حوالي 19 أسبوعا منذ تسجيل أول حالة إصابة في إسبانيا.