إصابات كورونا ترتفع إلى 48847 حالة في هولندا

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) في هولندا إلى 48847 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الأحد بتوقيت أمستردام (0530 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في هولندا جراء الفيروس بلغت 6076 حالة. وتعافى 181 شخصا من المصابين حتى الآن .

ومر نحو 15 أسبوعا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في هولندا.