مقتل وإصابة شرطيين في هجوم مسلح جنوب الفلبين

أفاد تقرير صادر عن الشرطة الفلبينية اليوم الأحد أن اثنين من رجال الشرطة الفلبينية قتلا وأصيب اثنان آخران، عندما هاجم مسلحون مجهولون مركزهم الواقع في بلدة بجنوب الفلبين.

وأضاف التقرير أن المسلحين فتحوا النار على مركز شرطة البلدية في بلدة بارانج بجزيرة جولو، على بعد ألف كيلومتر جنوب مانيلا، مما أسفر عن وقوع تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمسلحين مساء أمس السبت.

وتم إرسال جنود ورجال شرطة آخرين لمساعدة المركز الذي تعرض للهجوم، لكن تردد أن المشتبه بهم لاذوا بالفرار، لدى وصول التعزيزات.

وقالت الشرطة إنه تم إعلان وفاة اثنين من رجال الشرطة لدى وصولهما إلى المستشفى.

ولم تحدد السلطات بعد هوية المشتبه بهم.



