ليبيا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عن تسجيل حالتي وفاة و9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، فضلاً عن تسجيل 3 حالات شفاء من الفيروس.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أنه استلم 830 عينة موزعة على عدد من المدن الليبية ، مشيرة إلى أن النتائج شملت 821 عينة سالبة، و9 عينات موجبة منها 3 حالات جديدة، و6 حالات مخالطين.

ولفت المركز إلى أن العينات السالبة شملت 3 حالات للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 62 متعافي، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة في ليبيا إلى 8 حالات.