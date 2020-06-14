24 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة بفرنسا

سجلت فرنسا 24 حالة وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي للوفَيات إلى 29398 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، وفقًا لتقرير نشرته الوكالة الوطنية للصحة العامة في فرنسا.

وأكد التقرير استمرار الانخفاض في عدد الحالات الحرجة داخل وحدات العناية المركزة بأقل من 8 مرضى عن يوم أمس، ليصبح المجموع 871 حالة حرجة.

ومن المقرر أن يعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد عن المرحلة الثالثة من إجراءات رفع الحجر الصحي العام المقرر في الـ 22 من هذا الشهر، ومن ضمنها إعادة فتح المطاعم في باريس وضواحيها، وتخفيف الإجراءات في المدارس ورفع الحظر عن التجمعات لأكثر من 10 أشخاص.



