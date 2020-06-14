استقالة رئيسة شرطة أتلانتا على خلفية مقتل رجل من أصل أفريقي

استقالت رئيسة شرطة أتلانتا من منصبها بعد أن تسبّب شرطيّ بإصابة رجل مشتبه فيه بجروح بالغة خلال محاولة اعتقاله، وفق ما أعلنت السبت رئيسة بلديّة هذه المدينة الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقالت رئيسة البلديّة كيشا لانس بوتومز إنّ إريكا شيلدز قادت جهاز شرطة أتلانتا منذ أكثر من 20 عامًا.

وكان طُرح اسم كيشا لانس بوتومز لمنصب نائب الرئيس المقبل للبيت الأبيض على لائحة المرشّح الديموقراطي جو بايدن.

وأضافت رئيسة البلديّة في تصريحات متلفزة "بسبب رغبتها في أن تُصبح أتلانتا نموذجاً لِما يجب أن يكون عليه الإصلاح الكبير في البلاد بكاملها، فقد قدّمت إريكا شيلدز استقالتها الفوريّة" من رئاسة شرطة أتلانتا.

وحصلت الواقعة مساء الجمعة في أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا.

وأشار التقرير إلى أنّ تسجيلات المراقبة تُظهر أنّه خلال محاولة تصدّيه جسدّيًا لعناصر الشرطة "أمسك بروكس بمسدّس صاعق" يعود لأحد الشرطيّين "ولاذ بالفرار".

وأضاف التقرير "طارد العناصر بروكس سيرًا على الأقدام. وأثناء المطاردة، التفت بروكس نحو أحد العناصر ووجّه المسدّس الصاعق باتّجاهه. فاستخدم العنصر سلاحه وأصاب بروكس".

ولفت التقرير إلى أنّ بروكس نُقل إلى مستشفى وخضع لجراحة، لكنّه فارق الحياة بعيد ذلك، مضيفًا أنّ أحد العناصر أصيب أيضًا.

والتصريحات المتلفزة التي أدلت بها رئيسة البلديّة، جاءت على أثر خروج متظاهرين إلى شوارع أتلانتا احتجاجًا على وفاة بروكس.

وقالت رئيسة البلديّة إنّ العنصر الذي أصاب بروكس أعفي من مهمّاته.

يأتي ذلك فيما تشهد أميركا احتجاجات ضدّ عنف الشرطة إثر مقتل جورج فلويد. وقد اتّسعت الحركة الاحتجاجيّة وشملت بلدانًا أخرى.