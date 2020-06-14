"الصحة العالمية" تحذر من تفشي فيروس كورونا في أفريقيا

أفادت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي أنه من المرجح أن يضطر سكان القارة الأفريقية على التعايش مع الزيادة المضطردة بأعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن تأمين الإمدادات خاصة أدوات الفحص ما يزال أحد التحديات الرئيسية في القارة.

وحذرت مسؤولة منظمة الصحة العالمية في أفريقيا من تسارع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في دول القارة الأفريقية، لافتة النظر إلى أن 3 دول تعد بؤراً لتفشي الفيروس في المنطقة

وقالت "أخشى أننا سنضطر على الأرجح إلى التعايش مع زيادة مضطردة في المنطقة، وسيتعين التعامل مع بعض بؤر الانتشار في عدد من البلدان، كما هو الحال حالياً في جنوب أفريقيا والجزائر والكاميرون "، مؤكدة أن ذلك يتطلب فرض إجراءات قوية للغاية تتعلق بالصحة العامة والتباعد الاجتماعي.

وأوضحت مويتي أن 10 دول تتصدر الجائحة في أفريقيا، حيث تشكل 75% من إجمالي الإصابات في القارة، وسجلت جنوب أفريقيا وحدها ربع الإصابات.



