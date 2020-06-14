زلزال قوي يضرب قبالة سواحل اليابان

ضرب زلزال قوي وعميق قبالة ساحل جنوب غرب اليابان فجر الأحد، وفق وكالة المسح الجيولوجي الأميركية، دون إصدار تحذير من حدوث تسونامي.



ولم تصدر تقارير مباشرة عن سقوط ضحايا أو حدوث أضرار نتيجة الزلزال الذي يقع مركزه على بُعد 132 كيلومتر شمال غرب منطقة كاغوشيما.

كان الزلزال عميق نسبيا وضرَبَ في الساعة 12,51 بالتوقيت المحلي (15,51 ت غ) الأحد، وفق وكالة المسح الجيولوجي الأميركية.

وأفادت وكالة كويدو اليابانية، أن الزلزال كان محسوسا في أوكيناوا وجزيرة كيوشو.

تقع اليابان في "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهو قوس يشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد من جنوب شرق آسيا ويشمل حوض المحيط الهادئ.