الصين تعلن أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ شهرين

أعلنت الصين اليوم الأحد تسجيل 57 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ما يقرب من شهرين.

وأفادت السلطات الصحية أن من بين الإصابات الجديدة 36 حالة في العاصمة بكين. يذكر ان هذا العدد يمثل أكبر عدد للإصابات يسجل في الصين منذ منتصف ابريل.

وأغلقت بكين سوقا كبيرة لتجارة الجملة أمس السبت وبدأت في إجراء تحاليل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) على أكثر من ألف تاجر وعامل بعد زيادة في حالات الإصابة المحلية في العاصمة الصينية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في الصين منذ تفشي الفيروس في ديسمبر إلى 83 ألفا و132 حالة فيما بلغت الوفيات 4634 حالة.