بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، التطورات الراهنة للقضية الليبية، والجهود الأفريقية المشتركة لتسويتها في إطار محددات مبادرة إعلان القاهرة،.

وأشاد الرئيس رامافوزا بالجهود المصرية المركزة والحثيثة في الملف الليبي، مرحباً بمبادرة إعلان القاهرة التي تتسق مع جهود الاتحاد الأفريقي لتسوية الأزمة الليبية، وإنهاء مخاطر تداعيتها السلبية على استقرار وأمن دول الجوار الليبي والقارة الأفريقية ككل.

واستعرض الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الليبية التي تهدف بالأساس إلى الوصول لتسوية سياسية شاملة تحقق الأمن والاستقرار، وتضع حداً لأعمال العنف والاقتتال والإرهاب، مع عودة مؤسسات الدولة، وتفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي وصون مقدراته. وتناول الاتصال كذلك تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الراهن لملف سد النهضة والمفاوضات الثلاثية ذات الصلة، فضلاً عن آفاق التعاون الثنائي بين مصر وجنوب أفريقيا في مختلف المجالات. وام