ندد رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون بالاشتباكات بين محتجين مناهضين للعنصرية ومتظاهرين من اليمين المتطرف والشرطة، اليوم السبت، قائلاً إن أعمال العنف خربت المسيرات.

وكتب جونسون على تويتر «أعمال البلطجة العنصرية لا مكان لها في شوارعنا. أي أحد يهاجم الشرطة سيواجه بقوة القانون إلى أبعد مدى».

وفي وقت سابق اليوم، وقعت صدامات بين متظاهرين مرتبطين بمجموعات يمينية متطرفة والشرطة في وسط لندن، بعدما شاركوا في تجمع مضاد للاحتجاجات المناهضة للعنصرية رغم دعوات الشرطة لهم إلى عدم التجمع مذكرة بتدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتجاهل آلاف الأشخاص على ما يبدو القواعد المفروضة في ساحة البرلمان ومحيطها، وأظهرت مشاهد بثتها قنوات إخبارية عراكاً عنيفاً مع الشرطة فيما كان البعض يسدد اللكمات لشرطيين ويرشقهم بمقذوفات.

ووصفت وزيرة الداخلية بريتي باتل مشاهد الفوضى والعنف ورشق الشرطة بالقناني والعبوات والقنابل الدخانية بأنها "بلطجة غير مقبولة تماماً".

وكتبت على تويتر "على أي مرتكب لأعمال العنف أو النهب أن يتوقع مواجهة كل قوة القانون"، فيما انتشرت مشاهد الفوضى بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت "لن يتم التهاون مع أعمال العنف تجاه شرطيينا" لافتة إلى أن وباء كوفيد-19 لا يزال يمثل "تهديداً لنا جميعاً" وعلى المشاركين في التجمعات "الذهاب إلى منازلهم".



