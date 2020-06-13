أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم السبت، تسجيل 1677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، فضلاً عن 62 حالة وفاة.

وقالت الوزارة، في بيان عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، هو 42980 حالة، من ضمنهم 11529 تم شفاؤهم وخرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1484 حالة وفاة.

وأكدت الوزارة أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.