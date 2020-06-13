«التحالف» يعترض صاروخاً «حوثياً» استهدف نجران

الرياض (وكالات)

أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ «تحالف دعم الشرعية في اليمن» أمس السبت اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية».

ونقلت وكالة أنباء السعودية (واس) أمس عن المتحدث الرسمي باسم قوات «تحالف دعم الشرعية في اليمن» العقيد تركي المالكي قوله إن ذلك يأتي «امتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات من دون طيار في 27 مايو الماضي، والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين من دون طيار في أول يونيو الجاري».

وأضاف أن القوات المشتركة تمكنت صباح أمس من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته «الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة صعدة باليمن باتجاه مدينة نجران في السعودية في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء»، مشيرا إلى أنه نتج عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ الباليستي.

وأكد المتحدث باسم التحالف استمرار «محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، بالصواريخ الباليستية والطائرات من دون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، مشيرا إلى أن مجموع الصواريخ الباليستية التي تم إطلاقها من قبل الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة«، والتي تم اعتراضها، بلغ 312 صاروخاً باليستياً.

وشدد على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات، لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.