المستوطنون يشنون حملة اعتداءات في الخليل

علاء المشهراوي، عبد الرحيم الريماوي (القدس، رام الله)

نفذ المستوطنون أعمال عربدة واعتداءات في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، الليلة قبل الماضية وفجر أمس السبت طالت مواطنين وممتلكاتهم. وهاجمت مجموعة من المستوطنين، من البؤرة الاستيطانية (الدبويا)، شاباً فلسطينيا أثناء مروره بشارع الشهداء بالخليل، واعتدت عليه بالضرب، على مرأى من جنود الاحتلال الذين كانوا في المنطقة.

وأفاد شهود عيان أن أكثر من عشرة مستوطنين من القاطنين في البؤرة الاستيطانية «الدبويا»، هاجمت المواطن أثناء مروره بشارع الشهداء، واعتدت عليه بالضرب. كما تعرضت منازل المواطنين وممتلكاتهم لاعتداءات من المستوطنين في منطقة وادي الحصين بالمدينة في الخليل.

من جانب آخر، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات امس ، إن المواقف الدولية الأخيرة تؤكد أن فلسطين استطاعت حشد ائتلاف دولي داعم للقضية، ووصف عريقات قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان المتعلق بأعضاء في حركة المقاطعة بالتاريخي.

ودعا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية لفلسطين كقرض مرحلي بقيمة 100 مليون دولار شهريا حتى تستطيع مواجهة التحديات المحدقة بالقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن بلاده طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف رسمي أوروبي يؤكد فرض عقوبات على إسرائيل حال نفذت خطة الضم.