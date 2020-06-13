العراق يسجل 1180 إصابة جديدة بـ«كورونا»

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم السبت، تسجيل 1180 إصابة جديدة بفيروس كورونا وشفاء 647 مصاباً في عموم العراق، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات 53 حالة.

وأوضحت الوزارة أن مجموع الإصابات في أنحاء البلاد بلغ 18950 حالة، وبلغ مجموع حالات الشفاء 7515، أما مجموع الوفيات فقد بلغ 549 حالة في عموم العراق.

وفي صعيد متصل أكدت الفحوص الأولية التي أجراها النجم الرياضي الدولي، أحمد راضي، إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19».

ونقل اللاعب راضي إلى المستشفى في ساعة مبكرة من صباح اليوم بعد تدهور حالته الصحية.