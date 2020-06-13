«الأرصاد» يحذر من تدني الرؤية بسبب الضباب

ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات المرور، نظراً لوجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثامنة من صباح الغد.



