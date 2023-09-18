التمر.. كنز فيتامينات ومعادن

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

يعتبر التمر من أفضل الثمار المفيدة وأغناها بالعناصر الغذائية، هذا ما أكدته هدى الأشقر، خبيرة تغذية سريرية، موضحة الخصائص الصحية التي يتميز بها، وأهمها إمداد الجسم بالطاقة، حيث يحتوي التمر على الكثير من النشويات (الكربوهيدرات)، والألياف، والسكريات الطبيعية، مثل الجلوكوز، والسكروز، والفركتوز، مما يجعله مصدراً سريعاً للطاقة، وبديلا صحيٌا عن السكر المصنَّع، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب عبر تخفيض مستوى الكوليسترول الضار في الدم، إذ يحتوي على الألياف القابلة للذوبان بالماء التي يمكنها الارتباط بالكوليسترول الضار فيساعد على منع تراكم رواسب الكوليسترول الدهنية على جدران الشرايين، وأيضاً يساعد على تحسين عمل الجهاز الهضمي، والوقاية من الإمساك، حيث يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، لذلك يساهم في تحفيز النشاط المعوي وعلاج الإمساك، كما يخفف الإسهال، إذ يعد تناول التمر على معدة فارغة علاجاً لبعض حالات الإسهال لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويعمل على تحفيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة القولون والمستقيم، ويقوي جهاز المناعة.

وتشير الدراسات إلى أن للتمر تأثيراً محفزاً على جهاز المناعة، إذ يرتبط تأثيره بمحتواه الغني من بيتا جلوكان، وهو النوع الأفضل والأكثر تعقيداً من الكربوهيدرات الذي ينصح الأطباء باستهلاكها، ويحتوي التمر أيضاً على نسب عالية من المغنيسيوم الذي يعزز المناعة، ويقي من الالتهابات ويحاربها، كما يعتبر مصدراً للحديد الذي يلعب دوراً أساسياً في تقوية المناعة والحفاظ على نسبة الهيموجلوبين بالدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض هشاشة العظام، باعتباره مصدر غني بالمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وكذلك الفوسفور، كما يحتوي التمر أيضاً على كميات جيدة من فيتامين ب 1، وب 2 وب 3، وكذلك فيتامين ب 6، ويساعد على تلبية احتياج الجسم اليومي من فيتامين ب.

كما أكدت دراسات أن التمر يعد وجبة غذائية في حد ذاته يحتاجها المخ، حيث يقلل من فرص الإصابة بالزهايمر والالتهابات في الجسم، فيما يعد من القيم الغذائية للنساء اللواتي يخططن للحمل لأنه يمد الجسم بجميع العناصر الغذائية ويزيد من فرص الحمل.