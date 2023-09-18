9 علامات على نقص  فيتامين «سي»

ترجمة: عزة يوسف

يحمل فيتامين (سي) العديد من الفوائد المهمة لصحة البشرة والأوعية الدموية والعظام والغضاريف، ويُعد أحد مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من آثار الجذور الحرة، وأوضحت جريدة Times of India الهندية علامات نقص هذا الفيتامين، ومنها:

فقر الدم

يساعد فيتامين «سي» في امتصاص الحديد غير الهيمي، الموجود في الخضراوات الورقية والبقوليات والمكسرات، والذي يتم امتصاصه بمعدل أقل، ويؤدي نقص هذا الفيتامين إلى تفاقم فقر الدم الناجم عن نقص الحديد، ما يسبب الإرهاق وشحوب الجلد وضيق التنفس.

الإرهاق

يعد الشعور بالتعب أو الضعف بشكل غير عادي، حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم والراحة، مؤشراً على أن جسمك لا يحتوي على ما يكفي من فيتامين «سي»، الأمر الذي يشعرك بالإرهاق نتيجة ضعف العضلات وانخفاض القوة البدنية.

ألم المفاصل

غالباً ما يُعزى الألم وعدم الراحة في المفاصل إلى ضعف تخليق الكولاجين الذي يحدث عندما لا يحصل الجسم على ما يكفي من فيتامين «سي».

تورم اللثة

تعتبر اللثة الملتهبة والنزيف علامة كلاسيكية على الإصابة بالإسقربوط الناتج عن نقص فيتامين «سي» في الجسم.

الكدمات

يسبب نقص فيتامين «سي» سهولة التعرض للكدمات بسبب ضعف الأوعية الدموية.

بطء التئام الجروح

إذا لم يكن الجسم يحتوي على ما يكفي من فيتامين «سي»، فسوف تستغرق الجروح وقتاً أطول للشفاء، وقد يصاب الشخص بالعدوى بسهولة أكبر.

جفاف الجلد

يصبح الجلد غير صحي وجافاً وخشناً بسبب نقص فيتامين «سي».

الشعر الهش

يمكن أن يكون الشعر الهش والأطراف المتقصفة ونمو الأظافر البطيء، مؤشرات على نقص فيتامين «سي».

الاكتئاب

وجدت دراسات عدة، صلة قوية بين انخفاض مستويات فيتامين «سي»، وزيادة خطر اضطرابات المزاج والاكتئاب.