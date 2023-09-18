علي يوسف السعد يكتب: سياحة فضائية

في قلبِ كلِّ واحدٍ فينا، طفل ما زال يحاول تحقيق حلمه لزيارة الفضاء، ونحن في الإمارات أصبح هذا الحلم الآن أقرب وأقرب مع تجاربنا الفضائية التي يتحدث عنها الجميع، وها هو سلطان النيادي يعود ويجعل حلم السفر إلى الفضاء قريب المنال عند هذا الجيل، وفي مقالي هذا سأتكلم عن رحلة إلى مدينة ارتبطت بالفضاء، وهي هيوستن الأميركية، فحين زيارتها، ستشعُر وكأنّ حُلمك أصبح على مَقرُبة منك حتى لتكاد تلمسُه يداك، والسبب هو وجود مركز لندن بي جونسون المختص بالشؤون الفضائية والتابع لوكالة ناسا الأميركية، بالإضافة لذلك، فإنّ اسمها كان أول كلمة نُطقت عند هبوط رواد الفضاء على سطح القمر.

تقع مدينة هيوستن في ولاية تكساس، وهي أكبر المدن فيها، ورابع أكبر المدن الأميركية، يعود تاريخ تأسيسها إلى عام 1836م، وسميت بهذا الاسم نسبة للجنرال سام هيوستن الذي كان قائداً عسكرياً في حرب استقلال ولاية تكساس عام 1836م، حيث اختارها الجنرال سام لتكون عاصمة ولاية تكساس.

تُعتبر هيوستن من المراكز الاقتصادية والثقافية المهمة في الولايات الأميركية المتحدة، وأحد أشهر الأماكن الشعبية الموجودة في ولاية تكساس، ويبلغ تعداد السكان فيها حوالي 2 مليون ونصف مليون نسمة، وحينَ تزور هيوستن، تشعر كما لو أنك تزور إحدى المدن العربية، لكثرة العرب التي تقدم المأكولات العربية الشعبية هناك.

من وجهة نظري كسائح، يمكنني القول بأن مدينة هيوستن مدينة مميزة بتصاميم مبانيها الرائعة وحدائقها الجميلة، ولكن لا يسعُني القول بأنها مدينة سياحية، إلا أنّها مَقصِد مميز لمُحبِّي مغامرات الفضاء، حيثُ إنّها الموطن الأساسي لمركز المراقبة لندن بي جونسون التابع لوكالة ناسا الفضائية، والذي كان مركز الأبحاث الوحيد الذي استقبل الرسائل التي أرسلها رواد كبسولة الفضاء أبوللو 13 عام 1970.

يُعتبر مركز هيوستن لأبحاث الفضاء معلم الجذب الرئيسي في المدينة، وهو مجمع ضخم يضم أكثر من 400 قطعة فضائية، بالإضافة إلى العديد من المعروضات الدائمة والمتغيرة، كالعروض التي تتعلق ببرامج الرحلات الفضائية الأميركية، كما يوفر المركز للزوار فرصة النظر خلف الكواليس لرؤية مركز جونسون للفضاء التابع لناسا، حيث تتم مراقبة الفضاء وتدريب رواد الفضاء، كما يحتوي المركز على نسخة طبق الأصل من أول محطة فضائية أميركية وصخرة من القمر.

يُقدّر عدد زوار مركز هيوستن لأبحاث الفضاء التابع لوكالة ناسا الأميركية بمليون شخص سنوياً، ومن الأنشطة التي يمكنك القيام بها عند زيارته، المشاركة في تجارب علمية، واختبارات جاذبية، والتعرف على طبيعة عمل رواد الفضاء والمأكولات التي يأكلونها في الفضاء، وبعض التدريبات التي يقومون بها للتأقلم مع انعدام الجاذبية.

وقبل مغادرة مدينة هيوستن، لا تنسى تجربة أطباقها الشهيرة، حيث تشتهر بمأكولاتها الشهية التي تتنوّع ما بين الأطباق الجنوبية التقليدية إلى الأطباق الآسيوية والمكسيكية وأميركا اللاتينية، وغيرها من الأطباق العالمية الأخرى التي ستجعلك تشعر عند تذوقها وكأنك سافرت إلى أكثر من بلد دون قطع أي مسافةّ تُذكر.

في نهاية جولتي في مدينة هيوستن، حفظتُ في جُعبتي الكثير من الذكريات الرائعة، وغادرتُ عائداً إلى موطني أحلُم بالفضاء، فما أجملَ الأحلام، وهي أحلام أصبحت قريبة للواقع، فلا مستحيل في بلادنا.