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الظبي المهيري.. تدخل «غينيس» كأصغر ناشرة

خلال تكريم ميثاء الشامسي للطفلة الظبي المهيري
18 سبتمبر 2023 18:30

مريم بوخطامين (أبوظبي) 
الطفلة الظبي المهيري، أصغر رائدة أعمال وناشرة إماراتية، تبلغ من العمر 9 أعوام، أسست مكتبة ودار نشر، وهي مكتبة ومنصة إلكترونية لبيع الكتب، وقالت الظبي إنها أول طفلة إماراتية تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر ناشرة في العالم باللغتين العربية والإنجليزية، كما كرمتها معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة دولة، كواحدة من المنجزات الإماراتيات.
وأضافت الظبي أنها تشعر بالفخر كونها واحدة من أبناء الإمارات يسجل اسمها بموسوعة غينيس، مشجعة الأطفال في مختلف المراحل السنية على القراءة والمعرفة، ليحققوا أحلامهم وطموحاتهم، مؤكدة أن أبناء الإمارات متميزون ومبدعون دوماً، ويجب أن يقتنصوا الفرص وأن يستفيدوا من كل المبادرات والبرامج التي تطلقها مؤسسات الدولة.
وبينت المهيري أنها قرأت الكثير من الكتب المتنوعة والملهمة، ومنها «ليلة سعيدة، أليس في بلاد العجائب، دي كي، الأب الغني والأب الفقير، ماري بوبينز»، وغيرها من الكتب المخصصة بالأطفال.
وتتمنى الظبي المهيري أن تقوم برحلة إلى الفضاء لتكشف المزيد من أسراره، وتتمنى أن تصبح عالمة ورائدة فضاء.

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