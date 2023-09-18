«أبوظبي للثقافة والفنون» تعلن عن جائزة التصميم 2023

تدعو مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون المصممين الناشئين للمشاركة في جائزة التصميم لعام 2023، بالتعاون مع علامة أزياء عالمية. وتهدف جائزة التصميم الاستثنائية إلى تمكين المواهب الناشئة في الإمارات، بمن فيهم خريجو مؤسسات التعليم العالي في الدولة، لإظهار إمكاناتهم الإبداعية في مجالات تصميم الأزياء والحرف اليدوية على المستويين المحلي والعالمي.

الأزياء: تهدف الجائزة إلى تحفيز المصممين المشاركين على المزج بين الثقافة الإماراتية التراثية والتصاميم الرائدة المستوحاة من تاريخ أبوظبي العريق والمشهد الفني النابض بالحياة.

المجوهرات: تهدف الجائزة إلى تحفيز المصممين على تصميم المجوهرات التي تحمل في تفاصيلها المزيد من خصائص التراث الإماراتي العريق وتعكس جماليات استخدام التقنيات المخصصة للتصميم والخامات الطبيعية.

العطور: تدعو الجائزة المشاركين إلى ابتكار تركيبات عطرية فريدة تفوح بروائح الطبيعة المحلية وتعكس ملامح الثقافة والفنون والتراث الإماراتي الأصيل. وسيتم عرض الأعمال الفائزة، في مهرجان أبوظبي الحدث العالمي الفني الفريد. وسيحظى المشاركون بفرصة تدريب عملي في إيطاليا، تحت إشراف خبراء الصناعة.

وتسعى مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون إلى المساهمة بصورة مستمرة في تطوير صناعة تصميم الأزياء على مستوى المنطقة، من خلال الاستفادة من الأساليب المبتكرة والتقليدية في آن واحد. وتعد الجائزة بمثابة منصة للاحتفاء بالتنوع الثقافي في إمارة أبوظبي، وفرصة لتعزيز الحوار العالمي حول صناع الأزياء والموسيقى والفنون.