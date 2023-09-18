351 ألف متابع لـ «ربع قرن من العطاء»

أبوظبي (الاتحاد)

شهدت الحملة التسويقية التي أطلقتها مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تحت شعار «ربع قرن من العطاء»، إنجازاً لافتاً في الوصول إلى 351 ألف متابع على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر تطبيق استراتيجية مبتكرة في التسويق الرقمي، لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دور المؤسسة في بناء وتطوير شخصية الإنسان على مدى 25 عاماً.وركزت حملة ربع قرن من العطاء على تقديم محتوى متنوع وملهم للجمهور المستهدف في إمارة الشارقة والمجتمع الإماراتي، من خلال نشر العديد من المقاطع المرئية التشويقية والمحتوى المبتكر، عبر حسابات التواصل الاجتماعي للمؤسسات التابعة لها «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات - تطوير»، والتي دارت في فلك التعريف حول ما توفره المؤسسة من نشاطات وبرامج ضمن بيئة آمنة وداعمة تسهم في تنشئة أجيال واعية ومؤثرة.

وحرصت مؤسسة ربع قرن من خلال الحملة على تثقيف الجمهور بآلية الانتساب إلى مراكز مؤسساتها التي تستهدف الأطفال والناشئة والشباب في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً، وأهم القيم التي تسعى إلى غرسها في نفوس منتسبيها، فضلاً عن إلقاء الضوء على مشاريعها وبرامجها التنموية المختلفة التي تهتم بمجموعة واسعة من المهارات والقدرات، التي تتبنى تأهيل كوادر إماراتية متمكنة تواكب المعرفة والتقدم، وإعدادها للمشاركة الإيجابية في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.

وحققت الحملة نجاحاً ملحوظاً من خلال محتوى منشوراتها الذي أسهم في عرض أهم البرامج التي تقدمها المؤسسة لمنتسبيها على مدار العام، والتي تم اختيارها بعناية وشمولية بما يتوافق مع تطلعات المنتسبين، وحظيت بتفاعل تجاوز التوقعات من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، وتم رصدها من خلال إحصائيات تأكيد الإعجاب بالمحتوى ومشاركته والتفاعل معه بإيجابية. وتضمنت الحملة التوعية بالبرامج النوعية التي توفرها مؤسسات ربع قرن في مجال العلوم والتكنولوجيا وتقنيات الروبوت وتطبيقاته وأهم لغات البرمجة وهندسة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن قصص نجاح لأطفال وفتيات وشباب استفادوا من هذه البرامج وحققوا إنجازات محلية داخل الدولة وخارجها، إضافة إلى برامج الفنون التشكيلية وبرامج المسرح وفنون العرض والموسيقى والسينما، ومبادرات وبرامج الآداب واللغات وريادة الأعمال والرياضة بمختلف أنواعها، والمهارات الحياتية.

وتعتبر «ربع قرن»، التي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية تهدف إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه، ملتزماً بهويته الوطنية، وذلك عبر 25 عاماً من الاستثمار في الإنسان، ومن خلال مؤسساتها المنضوية.

