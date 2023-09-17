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مهرة البستكي.. ابتكارات تخدم المجتمع

مهرة البستكي تشارك بإحدى مسابقات الذكاء الاصطناعي (من المصدر)
18 سبتمبر 2023 00:49

خولة علي (دبي) 

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مهرة البستكي.. شابة إماراتية شغوفة بعالم الروبوتات والذكاء الاصطناعي، الذي أصبح شغلها الشاغل ونهجها لشق مسيرتها الأكاديمية، وتطوير مشاريع وابتكارات قادرة على خدمة المجتمع، خاصة بقطاع الرعاية الصحية، فمسيرتها في تعلم وصناعة الروبوتات، جعلتها تحصد الكثير من النجاحات في عدد من المسابقات العالمية، لتثبت قدراتها في تطوير مشاريع ابتكارية قادرة على المنافسة. 
بدأت مهرة البستكي مسيرتها في تعلم أساسيات صناعة الروبوتات والبرمجة، منذ اكتشف والديها مدى تعلقها بعالم الروبوتات، فتم إلحاقها بنادي الإمارات العلمي، لتنمي مهاراتها في ابتكار مشاريع بأفكار متميزة وفريدة، حيث تشير البستكي، قائلة «عملت على تطوير نفسي ومهاراتي بالبحث والاطلاع على كل ما يخص عالم صناعة الروبوتات، وأجريت العديد من التجارب حتى تمكنت من المشاركة في عدة مسابقات عالمية، حصدت فيها الكثير من الجوائز، بعد أن أثبت تفوقي في هذا المجال». 
عمل تطوعي
وتضيف البستكي «بالرغم من شغفي بتطوير مشاريع ابتكارية تخدم المجتمع، فإنني اكتشفت أن لدي ميول نحو العمل التطوعي والمشاركة في المبادرات التطوعية، من أهمها «مسابقة عون» التابعة للهلال الأحمر الإماراتي، ضمن فئة المدرسة المبتكرة، وفئة الطالب المبتكر، وكان لي الشرف أن أكون قائدة للفريق، وقد حزت المركز الأول على مستوى دبي، والمركز الثاني على مستوى الدولة في الفئتين». 
إنجازات
وعن إنجازاتها في مجال صناعات الروبوتات، حصدت البستكي مع فريقها، المركز الأول في مسابقة الروبوتات العالمية (VEX) التي أقيمت في الصين، وفي مجال المشاريع أيضاً ساهمت في تنفيذ مشروع «الباص الذكي»، ومشروع «المطبخ الذكي» الذي حازت فيه المركز الثالث على مستوى العالم، إضافة إلى مشاركتها في مسابقة الناشئين بتركيا وأندونيسيا، ونالت المركز الثالث أيضاً، كما حازت جائزة أفضل تصميم وبرمجة الروبوت في البطولة العربية المفتوحة، التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية. 
تحديات 
ومن أبرز التحديات التي واجهت البستكي، خلال مسيرتها في تعلم البرمجة وصناعة الروبوتات هي فترة الجائحة، لكنها استطاعت أن تستثمر وقتها في تطوير نفسها بالبرمجة وإيجاد أفضل الحلول لبناء روبوت متكامل، وحققت ذلك من خلال خبرتها ومسيرتها التعليمية، مؤكدة مدى اهتمام الدولة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأسيس هيئات ومؤسسات تعليمية تعنى بهذا الجانب، لتنشئة أجيال متسلحة بمفاهيم وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وقادرة على ترجمتها إلى مشاريع مبتكرة تخدم قطاعات الدولة كافة.
أهداف وريادة
تتطلع مهرة البستكي، من خلال ما تملكه من خبرات ومهارات في هذا المجال، إلى العمل على خدمة دولتها الإمارات، التي تواصل ريادتها العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، وتسعي إلى تطبيق أهدافها المئوية 2071، مع استكشاف الطرق المثلى للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصحي وتطويره، بجانب قطاعات عدة أخرى.

الروبوتات
الذكاء الاصطناعي
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