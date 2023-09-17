10 وسائل تجدّد نشاطك من دون «كافيين»

ترجمة: عزة يوسف

كثيراً ما نشعر بالحاجة للبقاء متنبهين خلال النهار بعد ليلة حُرمنا فيها من النوم، ولكن تناول الكثير من مشروبات الكافيين كي يكون له آثار جانبية مع مرور الوقت، وحسب موقع «Vinmec» الفيتنامي، فإن هناك الكثير من الطرق تساعدنا للبقاء يقظين خلال النهار، ليس من بينها تناول الكافيين، ومنها:

النوم

تأكد من حصولك على عدد ساعات كافٍ من النوم ليلاً (من 6 إلى 8 ساعات)، مع الحرص على تجنب مشاهدة التلفزيون أو الهاتف قبل دخول الغرفة لتحسين جودة النوم.

الراحة

البقاء في العمل فترة طويلة يضعف التركيز، لذلك احرص على الحصول على 5 دقائق للراحة كل فترة، ثم عُد للعمل وستشعر بالمزيد من التركيز والانتباه.

تقسيم المهام

التركيز لفترة طويلة في عمل واحد قد يصيبك بالملل، حاول تقسيم المهام الكبيرة إلى مهام أصغر لتشعر بالإنجاز والصحوة.

ضوء الشمس

يساعد التعرض لضوء الشمس واستنشاق الهواء على تحفيز المخ لإفراز هرمون السيرتونين المنبه، وتقليل إفراز الميلاتونين الذي يؤدي إلى الشعور بالنعاس.

القيلولة

أثبتت الدراسات أن النوم لفترة قصيرة للراحة والقيلولة، يزيد من قابلية التعلم ويحسن الذاكرة.

الوجبات الخفيفة

يساعد تناول الوجبات الخفيفة كل 4 ساعات خلال النهار على منح الطاقة اللازمة للعمل، خاصةً تلك التي تحتوي على الحديد والبروتين والألياف مثل البيض المسلوق واللوز والتفاح وبذور اليقطين.

التمارين

يؤدي الجلوس لفترات طويلة في العمل إلى الشعور بالنعاس، ولكن ممارسة بعض التمارين الخفيفة أو الأعمال المنزلية أو المشي يساعدك على الشعور باليقظة.

التهوية

يستدعي الدفء الشعور بالحاجة إلى النوم، والعكس صحيح، فتبريد المكان وتهويته يشعرك بالنشاط.

التحدث

إذا شعرت بالنعاس في العمل فتوجه إلى أحد زملائك وتبادل معه الحديث لبضع دقائق، لتستشعر الانتباه.

الماء

يسبب الجفاف الشعور بالنعاس والصداع وصعوبة التركيز، لذا، فإن تناول كمية من الماء يساعد الدم على نقل الأكسجين والمواد الأخرى إلى الخلايا وزيادة الطاقة.