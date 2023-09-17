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مليون طلب لمنتجات «هايلي» للبشرة

هايلي بيبر (من المصدر)
18 سبتمبر 2023 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر علامتها التجارية الخاصة بمنتجات العناية بالبشرة، والتي أسمتها «رود»، وتقدم مجموعة من أساسيات العناية بالبشرة التي تغذيها وتعطيها لمسة متألقة ومشرقة.
تعاونت كيلي مع فريق من أطباء الأمراض الجلدية والكيمائيين لتطوير منتجاتها ذات المكونات النباتية عالية الجودة والخالية من الغلوتين وغير الضارة بالبشرة أو بالبيئة، وطرحت منتجات مثل معالج ومرطب للشفاه وجل غني بالببتيدات وحمض الهيالورونيك ومرطب للبشرة غني بالسيراميد ومضادات الأكسدة.
ومنذ انطلاق الشركة، استقبلها الجمهور بحفاوة كبيرة حتى إن قائمة انتظار المنتجات تعدت المليون شخص، وشهدت الشركة نمواً سريعاً، بل وأقامت شراكات مع تجار تجزئة مشهورين.
وتطمح كيلي أن تتجاوز «رود» كونها مجرد علامة تجارية للعناية بالبشرة، لتتحول لنمط حياة يمنح الأفراد الشعور بالجمال والثقة بالنفس.
وذكر موقع «The Richest» الكندي أن هايلي (26 عاماً)، استطاعت أن تصبح شخصية إعلامية متميزة، يتردد اسمها في عالم الموضة والجمال، وتتصدر صورها المجلات، وتمثل الكثير من العلامات التجارية الخاصة بالأزياء والموضة، وتقدر ثروتها بـ20 مليون دولار.

هايلي بيبر
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