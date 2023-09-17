«الاتحاد أرينا» يشهد حفل جوائز «نيكلوديون 2023»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

شهد مسرح «الاتحاد أرينا» في أبوظبي، مساء أمس الأول، حفل جوائز اختيار أطفال «نيكلوديون 2023»، في دورتها الثانية، وتولت تقديم الحدث الفنانة البريطانية الحائزة جوائز عديدة، جيسي جي، وتضمنت الفعالية تصويت الأطفال لشخصياتهم المفضلة على مستوى المنطقة والعالم في قطاعات الأفلام والتلفزيون والموسيقى، حيث شهدت رقماً قياسياً في عدد المشاركين بتصويت بلغ 46 مليون صوت.

شارك صانع المحتوى أوسي مروة، في تقديم الحفل وتوزيع جوائز منطاد نيكلوديون على الفائزين ضمن 16 فئة، وتضمنت الفعالية عروضاً ممتعة قدمها مجموعة من أبرز الفنانين الموهوبين، منهم الفرقة الشهيرة «ناو يونايتد»، والمغنية والمؤلفة وكاتبة الأغاني الفلسطينية-التشيلية إليانا، والفنان السعودي بدر الشعيبي، والمغنية وكاتبة الأغاني الفلسطينية نويل خرمان، والمغني وكاتب الأغاني الأردني عصام النجار، والفنان سيلاوي.

حاصدو الجوائز

بدأ الحفل بظهور النجمة العالمية جيسي جي، التي أدت أغنيتها الشهيرة (Price Tag) وسط تفاعل كبير من الحضور، ليدخل بعدها أوسي مروة، لينضم إلى جيسي للتعريف بالفائزين.. وشملت قائمة الجوائز، حصول أحمد داش على جائزة أفضل ممثل، فيما حصدت مايان السيد جائزة أفضل ممثلة، وحصد «سيلاوي» جائزة أفضل فنان صاعد، فيما نالت نويل خرمان جائزة أفضل فنانة صاعدة.

فيما ذهب لقب أفضل صانع محتوى لوسام قطب، وذهب لقب أفضل مؤثر لغيث مروان، فيما حصد إسلام أفرو جائزة أفضل صناع محتوى كوميدي، أما مستر بيست فحصد جائزة صناع المحتوى العالمي المفضل، كما حصد الفريق السعودي ريبورترز جائزة أفضل فريق، فيما ذهب لقب المؤثر العالمي المفضل لـ جينا أورتيغا، وذهب لقب أفضل فنان عالمي لأوليفيا رودريغو، ونال بيج سام لقب أفضل فنان راب.

وفي مجال الألعاب، حصد «أبو فله» جائزة المؤثر المفضل في الألعاب، وخطف سبونج بوب لقب أفضل شخصية نيكلوديون مفضلة في مسلسل «سبونج بوب سكوير بانتس».

فقرات غنائية

وعلى أنغام أغنيتها الرومانسية «ألفرقة»، قدمت نويل خرمان استعراضاً غنائياً مميزاً، فيما تألق الفنان بدر الشعيبي بتأدية «مدلي» وسط تفاعل كبير على إيقاعات أغنياته الشهيرة «متعب كل الناس»، «أنا وياه» و«برافو عليك».

فيما قدمت فرقة «ناو يونايتد» فقرة مليئة بالاستعراضات المميزة تضمنت أغنيات (All Night Love وOne Love)، وشمل العرض مشاركة كل من المغنية العاجية ميلاني توماس، واللبنانية نور أردكاني، والأسترالية سافانا كلارك، والبريطاني لامار موريس والأميركي زين كارتر، بينما قدم عضو الفرقة البرازيلي الجديد ديزيريه سانتوس عرضاً حياً أول برفقة المكسيكية سابينا هيدالغو والألمانية سينا داينرت.

نجوم ومؤثرون

وقد شارك في تأدية فقرات حفل توزيع جوائز «نيكلوديون» مجموعة من ألمع النجوم والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم غيث مروان، والممثلة مايان السيد، والمغنية المغربية وكاتبة الأغاني منال، وكارن وازن ونور ستارز وكريس فيد وليا مخول وعمرو مسكون.

استعراضات غنائية

وشهد الحفل خلال توزيع الجوائزة، عدداً من الاستعراضات الغنائية المميزة، حيث أدى الفنان سيلاوي أغنيته التي حققت رواجاً عربياً لافتاً «لما تكوني»، ووسط حماسة كبيرة من الحضور، قدمت الفنانة إليانا أغنيتها الشهيرة Mama Eh، أما الفنان وكاتب الأغاني عصام النجار، قدم «مدلي» مميزاً اختار من خلاله عدداً من أغنياته الناجحة، منها (Hadal Ahbek، Waray، وTMO).