آبل توسع الفارق بين الفئة العادية وفئة برو في أيفون 15

أظهر أحدث جيل من الهاتف الذكي أيفون الذي أطلقته شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة آبل في الأسبوع الماضي أنه كلما زاد الثمن الذي يدفعه المستهلك للحصول على الفئة أيفون برو 15 كلما استمتع بالمزيد من المزايا مقارنة بمن يشتري الفئة العادية أيفون 15.

وإلى جانب الكاميرات الأقوى والشاشات الأكبر فإن الفئة برو الأغلى ثمناً من الهاتف أيفون 15 ستكون مزودة بجسم خارجي من التيتانيوم ومعالج فائق القوة يؤدي إلى تحسن هائل في جودة عرض الصور والفيديوهات، بحسب ما أعلنته آبل.

في الوقت نفسه فإن الميزة الجديدة الأكثر أهمية في الجيل الجديد من أيفون والموجودة في كل الفئات هي فتحة الشاحن من النوع سي، والتي تتيح استخدام شواحن أي هواتف أخرى في شحن هاتف أيفون.

كما زودت آبل الفئة الأغلى من الهاتف أيفون 15 وهي فئة برو ماكس بخاصية جديدة تماماً وهي إمكانية التقريب 5 إكس.

وهناك خاصية أخرى وصلت قبل شهور قليلة قبل إطلاق آبل لنظارة الواقع الافتراضي، حيث ستكون كاميرا أيفون برو قادرة على التقاط صور ثلاثية الأبعاد، والتي يمكن للمستخدم إضافة نفسه إليه عبر الجهاز.

في الوقت نفسه فإن الابتكارات في نسخة العام الماضي من هواتف أيفون برو وصلت الآن في الفئة القياسية من جيل العام الحالي.

وتم تزويد الهاتف القياسي أيفون 15 بوحدة استشعار صور بقدرة 48 ميجابيكسل لتقديم صور تحتوي على قدر أكبر من التفاصيل وما يطلق عليه منطقة مسحة العرض "دايناميك أيلاند".