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«اللامرئيّ» رحلة تأملية في اللوفر - أبوظبي

«اللامرئيّ» رحلة تأملية في اللوفر - أبوظبي
17 سبتمبر 2023 01:19

أبوظبي (الاتحاد)

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رؤية فنية معاصرة تجسد التقارب بين الأديان في عمل فني بديع يحمل اسم «اللامرئيّ»، يقدمها متحف اللوفر أبوظبي لزواره عبر معرض «حروف من نور»، الذي تستمر فعالياته حتى الرابع عشر من يناير المقبل، بالشراكة مع المكتبة الوطنية الفرنسية، ومؤسسة متاحف فرنسا.. العمل المفعم بالقيم الإنسانية ومعاني التعايش أبدعه الفنان التشكيلي السعودي مهنّد شونو، وهو عبارة عن تصميم تركيبي تلتقي فيه بصورة مجازية خيوط تمثل الإسلام والمسيحية واليهودية عبر تجربة تأملية.
ويصطحب المعرض زوّاره في رحلة من التأمل العميق لاستكشاف التفاعل الدقيق بين الإبداع والجوانب الروحانية، من خلال أكثر من 240 عملاً فنياً رفيع المستوى.

متحف اللوفر أبوظبي
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