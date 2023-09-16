ظافر العابدين.. «أنف وثلاث عيون»

علي عبد الرحمن (القاهرة)

يشارك الممثل التونسي ظافر العابدين في فيلم «أنف وثلاث عيون»، حيث يجسد شخصية طبيب يعاني الصراعات النفسية بسبب تداخل علاقاته الغرامية، وتأثيرها على حياته العملية والشخصية، وتدور الأحداث في إطار الرومانسية التراجيدية حول العلاقات الإنسانية في العصر الحديث، والعمل مأخوذ عن رواية بالاسم نفسه لإحسان عبد القدوس، سيناريو وحوار وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس، وبطولة صبا مبارك، وسلمى أبوضيف.

حول إعادة تقديم الفيلم، أوضح ظافر العابدين أن العودة إلى الأعمال القديمة ومعالجتها سينمائياً بما يتناسب مع الواقع الحالي أمر إيجابي، لأن الرواية تناقش الأوضاع في الأسرة العربية، وهى قضية تتماشى مع العصر الذي نعيشه في ظل توغل المادة والمنصات الإلكترونية في حياتنا، بجانب أن العمل الجديد يحمل أحداثاً وشخصيات لم تكن في الرواية الأصلية، بالإضافة إلى طريقة السرد المختلفة عن الأعمال التي تناولت الرواية من قبل.

والرواية تم تقديمها فنياً 3 مرات بالعنوان الأصلي نفسه، الأولى إذاعياً عام 1968 بطولة عمر الشريف، وسينمائياً عام 1972، بطولة محمود ياسين، وميرفت أمين، وأعيد إنتاجها درامياً عام 1980 بطولة كمال الشناوي، ويسرا.

وعلى الصعيد الدرامي، يستعد العابدين لتصوير الجزء الثالث من «عروس بيروت»، موضحاً أنه لم يتوقع النجاح الذي حققه المسلسل على صعيد الوطن العربي، والإشادات التي تلقاها حول شخصية «فارس» التي تشهد تصاعداً درامياً بينه وبين «ثريا»، والتي تجسد دورها كارمن بصيبص، بسبب خلافاته مع عائلته، والغيرة والعصبية، إخراج فكرت القاضي، ويشارك في بطولته تقلا شمعون، ومحمد الأحمد.