أبوظبي (الاتحاد)

أوضح خبراء أن الرفض أحياناً يكون مفيداً لصحتنا النفسية والبدينة، لذلك يجب أن تعرف متى تقول «لا» بطريقة مهذبة في المواقف المختلفة، كما يعرضها موقع «Better Up» الأميركي..

الشعور بعدم الراحة

ارفض أي شيء يجعلك تشعر بعدم الارتياح واستمع لحدسك.

الاضطرار

قد يكون من الصعب قول «لا» خاصة في العمل، لكن هذا لا يعني أن وقتك وطاقتك أقل قيمة من وقتهم، لذا استخدم مهاراتك في الدفاع عن النفس وقل «لا».

الضغط في العمل

إذا كنت مثقلاً بالعمل فقل «لا» للمزيد من المهام أو المشاريع، وانتظر حتى تكسب بعض الوقت والطاقة قبل تحمل أي مسؤولية أخرى.

الحدود الشخصية

عندما يطلب منك أحدهم شيئاً يتخطى حدودك الشخصية، فمن المهم إيقاف الأمر والدفاع عن حدودك.

إرضاء الآخرين

أحياناً ما يكون إرضاء الآخرين الحافز لفعل المهام، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك السبب الوحيد، فإذا كان إرضاء شخص آخر يأتي على حساب سعادتك وراحتك فالأمر يستحق أن تقول «لا».