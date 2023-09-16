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ثعبان يؤجل انطلاق مباراة كرة قدم

المروض ينقل الثعبان
16 سبتمبر 2023 20:58

تسبب ثعبان في تأخير بدء مباراة بين فريقي «جريتر وسترن سيدني جاينتس» و«ريتشموند تايجرز» في منافسات الدوري الأسترالي لكرة القدم للسيدات، اليوم السبت.
وشوهد الثعبان الأسود ذو البطن الحمراء، وهو من الأنواع السامة الموجودة في أنحاء شرق أستراليا، يزحف على أرض المعلب باستاد «بلاكتاون» الرياضي الدولي في غرب مدينة سيدني.
وتأجلت ضربة البداية نحو 30 دقيقة بينما كان المسؤولون ينتظرون وصول مروض ثعابين.
وأظهر تسجيل مصور، منشور على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، المعروف سابقاً باسم «تويتر»، مروض الثعابين هادئاً بعدما رفع الزاحف الصغير من الملعب بكل ثقة وسهولة.
وقالت بريانا هارفي قائدة فريق «جاينتس» لكرة القدم النسائية لمحطة «فوكس» في أثناء التأخير «يوجد ثعبان أسود صغير ذو بطن حمراء على الأرض في هذه اللحظة، في أحد الجيوب البعيدة».
وأضافت «درجة الحرارة هنا 34 درجة، ونحن محاطون بالأدغال. لذلك، أعتقد أن الأمر ليس مفاجئاً».

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المصدر: رويترز
ثعبان
مباراة كرة القدم
سيدني
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