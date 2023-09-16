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رواد فضاء يصلون إلى محطة الفضاء الدولية

رواد فضاء يتوجهون إلى الكبسولة التي ستنقلهم إلى محطة الفضاء
16 سبتمبر 2023 17:36

وصل رائدا فضاء روسيان وأخرى أميركية إلى محطة الفضاء الدولية على متن كبسولة «سويوز».
وغادر رائد الفضاء الروسي المخضرم أوليغ كونونينكو وزميله نيكولاي تشوب، بالإضافة إلى لورال أوهارا لور رائدة الفضاء في وكالة «ناسا» الأميركية، قاعدة بايكونور الفضائية الروسية في كازاخستان كما كان مقرراً عند الساعة 15.44 بتوقيت غرينتش، عبر صاروخ «سويوز ام اس- 24».
وأعلنت وكالة الفضاء الروسية، في بيان، أن الطاقم وصل إلى محطة الفضاء الدولية بعد ثلاث ساعات.
وقالت لورال أوهارا لور (40 عاماً) في مؤتمر صحفي في بايكونور «إنها لحظة مميزة جداً وشعور جميل أن أكون جزءاً من مهمة جمعت أشخاصاً كثيرين»، مبديةً حماستها لهذه المهمة الأولى لها في الفضاء.
من جهته، أكد نيكولاي تشوب (39 عاماً)، الذي تشكل هذه المهمة رحلته الفضائية الأولى أيضاً، أنّ «الأجواء جيدة، والطاقم مستعد لإنجاز مختلف المهام الموكلة إليه».
وسيحل رواد الفضاء الثلاثة محل الروسيَّيْن سيرغي بروكوبيف وديمتري بيتلين والأميركي فرانك روبيو الذين وصلوا إلى محطة الفضاء الدولية قبل عام.

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المصدر: آ ف ب
رواد فضاء
محطة الفضاء الدولية
سويوز
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