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اعتقال شاب حاول دخول عقار تابع لقصر باكنغهام

قصر بكنجهام، مقر إقامة ملك بريطانيا تشارلز الثالث
16 سبتمبر 2023 17:05

قالت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن إنها ألقت القبض على رجل، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بعد رصده وهو يتسلق جداراً ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر باكنغهام، مقر إقامة ملك بريطانيا تشارلز الثالث.
تلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت (0025 بتوقيت جرينتش) عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الإسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.
وقالت الشرطة إن رجلاً يبلغ من العمر 25 عاماً ألقي القبض عليه خارج الإسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.
وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.

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قصر باكنغهام
بريطانيا
تشارلز الثاني
الملك تشارلز الثالث
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