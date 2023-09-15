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92 ألف معمر في اليابان

92 ألف معمر في اليابان
16 سبتمبر 2023 01:29

طوكيو (د ب أ) 

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تجاوز عدد المعمرين في اليابان 92 ألف شخص للمرة الأولى في التاريخ، وأعلنت وزارة الصحة في طوكيو أن عدد الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم مئة عام ارتفع بواقع 1613 مقارنة بالعام السابق، ليبلغ 92 ألفاً و139 شخصاً. ووفقاً لأحدث استطلاع، يشكل عدد النساء قرابة 88% من إجمالي المعمرين. ويبلغ متوسط عمر النساء في اليابان نحو 87 عاماً، والرجال نحو 81 عاماً. وشهدت اليابان زيادة سريعة في عدد المعمرين منذ أن أحصت الحكومة 153 شخصاً تجاوزوا المئة عام في 1963، وتجاوز العدد عشرة آلاف في 1998، و50 ألفاً في 2012.

اليابان
المعمرون
وزارة الصحة اليابانية
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