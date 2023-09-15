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«الهروب من تغيّر المناخ» على شاطئ الحديريات

«الهروب من تغيّر المناخ» على شاطئ الحديريات
16 سبتمبر 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)
على جزيرة الحديريات في أبوظبي، تواصل غرفة «الهروب من تغيّر المناخ نسخة القرم» دورها التوعوي، وتعريف الشباب بسبل الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتعمل الغرفة التابعة لهيئة البيئة – أبوظبي وجمعية الإمارات للطبيعة، على تعزيز الوعي البيئي بين أفراد المجتمع في الإمارة عبر تجارب تفاعلية مبتكرة تشجع الزوار على تبني السلوك الصديق للبيئة، وتحفزهم ليكونوا سفراء للطبيعة.

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وتتيح الغرفة فرصة مثالية للتعرف على آليات وعلوم التكيف مع المناخ ومقاومة تغيراته، وتستعرض دور شجرة القرم الحيوي في الحفاظ على توازن النظام البيئي، وحماية التنوع البيولوجي، بالإضافة إلى العديد من التجارب والفعاليات التي تثري الحصيلة المعرفية البيئية للزوار، ما يسهم في بناء مستقبل مستدام للأجيال القادمة، ودعم المسيرة الخضراء نحو هدف «صفر انبعاثات».

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