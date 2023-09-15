أدوات متطورة ترصد الكوارث الطبيعية باستخدام صور «التواصل الاجتماعي»

أبوظبي (الاتحاد)

مع تقدم الاحترار العالمي، أصبحت الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والأعاصير وحرائق الغابات أكثر تواتراً وتدميراً. وبما أنه لا توجد حتى الآن أدوات للتنبؤ بمكان أو موعد وقوع مثل هذه الحوادث، فمن المهم للغاية أن تتمكن خدمات الطوارئ ووكالات التعاون الدولي من الاستجابة بسرعة وفعالية لإنقاذ الأرواح. «لحسن الحظ، يمكن للتكنولوجيا أن تلعب دوراً رئيسياً في هذه المواقف. يمكن استخدام منشورات وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر بيانات فعال لفهم تقدم الكارثة وعواقبها، حسبما تقول الباحثة أجاتا لابدريزا، في موجز للدراسة نشره قبل أيام موقع جامعة أوبرتا دي كاتالونيا الإسبانية.

شاركت لابدريزا رئيسة المجموعة البحثية الإسبانية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي لرفاهية الإنسان، في الدراسة التي تمت بمختبر علوم الكمبيوتر والذكاء الاصطناعي بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT).

صمم فريق البحث المشارك نظاماً للتعلم العميق يمكنه اكتشاف الكوارث الطبيعية باستخدام الصور المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي. وطبق الباحثون أدوات الرؤية الحاسوبية التي أثبتت قدرتها على تحليل الكوارث الحقيقية وتصفيتها واكتشافها، بعد تدريبها باستخدام 1.7 مليون صورة.

ركزت الأبحاث السابقة على تحليل المشاركات النصية، لكن لابدريزا في هذا البحث، عملت على تطوير نظام يفحص مضمون الصور باستخدام نماذج التعلم العميق، وأجرت تجارب للتحقق من صحة تقديراتها.

عندما تم تدريب نموذج التعلم العميق على اكتشاف الحوادث في الصور، أجرى الفريق مجموعة من التجارب لاختباره، هذه المرة باستخدام كمية هائلة من الصور التي تم تنزيلها من وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك «فليكر» و»إكس». قالت لابدريزا: كان نموذجنا قادراً على استخدام هذه الصور للكشف عن الحوادث وتحققنا من أنها تتوافق مع حوادث محددة ومسجلة، مثل زلازل عام 2015 في نيبال وتشيلي.باستخدام بيانات حقيقية، أظهر الباحثون إمكانات استخدام الذكاء الاصطناعي للحصول على معلومات من وسائل التواصل الاجتماعي حول الكوارث الطبيعية والحوادث التي تتطلب مساعدات إنسانية. وقالت الباحثة الإسبانية: سيساعد هذا منظمات الإغاثة الإنسانية على معرفة ما يحدث أثناء الكوارث بشكل أكثر فعالية وتحسين طريقة إدارة المساعدات الإنسانية عند الحاجة.

وقال مورالي ثومماركودي، الخبير في إدارة الكوارث ومدير مكتب تنسيق المبادرة العالمية لمجموعة العشرين في برنامج الأمم المتحدة للبيئة: إنه صار من الممكن بناء على ما تم التوصل إليه من أدوات متطورة، إرسال تحذيرات للمقيمين والمسافرين في مكان ما عند ظهور أول علامة على وقوع كارثة محتملة. فأدوات التعلم العميق تستطيع الآن تحليل أي كارثة بشكل منهجي لقياس نمط للاستخدام في المستقبل أيضا. وأضاف: يجب أن تستفيد الحكومات من الإمكانات في بلد مثل الهند حيث يوجد عدد هائل من السكان وكمية ضخمة من البيانات الرخيصة، التي يمكن استخدامها كنموذج في عمليات التنبؤ بالكوارث وإدارتها، حتى لا يبقى التعامل مع الأزمات مجرد نشاط خيري.



فيسبوك.. خاصية فحص السلامة

عندما لقي أكثر من 4800 شخص حتفهم عام 2015 في نيبال بسبب أسوأ زلزال تعرضت له منذ أكثر من 80 عاماً، قام فيسبوك بتنشيط ميزته الخاصة - فحص السلامة - التي ساعدت الأصدقاء والعائلات على تحديد موقع المقربين والأعزاء

باستخدام هذه الميزة بالذات. تمكن المستخدمون القريبون من موقع الكارثة من وضع علامة على أنفسهم بأمان وإخطار أصدقائهم. إلى جانب ذلك، يحث فحص السلامة أيضاً المستخدمين الآخرين على الإشارة إلى متى يكون الأشخاص الذين يعرفونهم آمنين.



الهواتف المحمولة أقوى.. أم الأقمار الصناعية ؟

صور الأقمار الصناعية مهما كانت دقتها، لا تساعد بسرعة وكفاءة مثل صور الهواتف المحمولة التي يتم تداولها عبر السوشيال ميديا، في اكتشاف تفاصيل وأبعاد الكوارث الطبيعية. فهناك العديد من الاعتبارات والعوامل - كالسحب المصاحبة للتقلبات المناخية أو الدخان المتصاعد بطبيعة الحال عند وقوع الحرائق أو تفجر البراكين- تحول دون اكتشاف ما يجري بالتحديد على الأرض من خلال صور الأقمار الصناعية التي يتم التقاطها من ارتفاعات شاهقة. وفي الوقت، لا يمكن لهذه الصور أن تنافس بقوة قدرات السوشيال ميديا، على صعيد التحذير من وقوع الكوارث في بدايتها أو فيما يتعلق بجهود الإغاثة أو الإنقاذ والتواصل مع الناجين أو العالقين.