كيف تنجح في عالم متغير ؟

د. شريف عرفة

يتغير العالم حولنا بسرعة فائقة، بوتيرة لم تكن ممكنة ولا متوقعة في العقود السابقة. في سنوات قليلة عرفنا «العمل عن بُعد»، وظهر الذكاء الصناعي كلاعب في سوق العمل.. وأيا كان مجال عملك، فلست بمنأى عن التغيرات التكنولوجية التي تطال نمط حياتنا اليومية ذاتها.

كيف نتعايش مع هذا الواقع الجديد؟

يشغل هذا الموضوع العديد من علماء النفس والكتاب والباحثين هذه الأيام. في كتابه «سيد التغيير: كيف تتفوق عندما يتغير كل شيء، بما في ذلك أنت» يقول المؤلف «براد ستولبرج» إن علينا تغيير أسلوب حياتنا للتأقلم والازدهار في عالم أصبح مليئا بالتغيرات والتحولات المتسارعة. ويطرح مجموعة من التقنيات المفيدة في هذا الصدد.



1- المرونة المتينة

الاستقرار مهم لكن زيادته قد تؤدي للركود والجمود. لذا عليك بالتطور المستمر واعتبار ذلك أسلوب حياة.

عن طريق تحديث معرفتك باستمرار. بالتعلم وحضور دورات، وورش عمل، والقراءة بشكل منتظم، للاستعداد للفرص الجديدة. لكن في نفس الوقت، الشعور بالاستقرار مفيد لصحتنا النفسية.

فابحث عن الاستقرار في شعورك بهويتك الذاتية. التمسك بقيمك العليا .. نظرتك لنفسك.. هوايتك التي تحبها.. الانتماء لأصدقائك أسرتك.. أي الحرص على كل ما يجعل أنت أنت! لأن هذا سيعطي أرضية صلبة، تعينك على الانطلاق واكتشاف تجارب وتحديات الجديدة.

من المفيد ألا تعتبر التغيير حدثا يهدم ثوابت الحياة، بل جزءا من دورة الحياة الطبيعية. بهذه العقلية ترى التغيير حدثا يمكنك التفاعل معه، لا حدث يعصف بك!



2- تخلص من التفكير الأحادي

التفكير بطريقة إما- أو.. إما جيد أو سيئ.. ليس طريقة فعالة للتفاعل مع الحياة بشكل عام. فكثيرا ما تمتزج المميزات والعيوب وتتعدد الخيارات وتتشابك.. لذلك ينبغي التحلي بطريقة أكثر تعقيدا ونضجا في التعامل مع التغيير حين يحدث.

فعلى سبيل المثال، يساعدنا التفكير بهذه الطريقة في اتخاذ قرارات أفضل، بعد التخلي من ثنائية الجيد والسيئ.. كما يساعدنا في التكيف وتقليل التوتر، حين ندرك أن ما يواجهنا قد لا يكون رائعا، لكن هذا لا يعني أنه سيء كذلك بل فيه مميزات…إلخ

القدرة على فهم تعقيدات الحياة والتعامل معها بكفاءة، لا تتناسب مع عقلية «إما/ أو» البسيطة!



3- تعديل توقعاتك

للتطور والتحسن، يجب أن نضع لأنفسنا هدفا نصب أعيننا. لكن حين نتوقع شيئا ولا يحدث، نصاب بخيبة الأمل.

وكثيراً ما تتكرر هذه الخيبة حين تكون توقعاتنا غير واقعية ولا تناسب الواقع الجديد. لذلك ينبغي علينا أن نكون أكثر وعيا بالمتغيرات التي تحدث في محيطنا كي نستطيع تعديل أهدافنا بالشكل الذي يتناسب معها.

فإذا كنت تبدأ مشروعا تجاريا جديدا، فلا تتوقع نجاحًا فوريا، بل استعد لسيناريوهات واقعية كي تكون جاهزاً لها. لا تتوقع أن طريقة عملك لقديمة ستكون مناسبك لك بعد 10 سنوات من الآن، بل استوعب التغيرات في مجالك كي تكون جاهزا لها.



4- استوعب أولا قبل رد الفعل

تسارع إيقاع الحياة لا يعني أن نتسارع نحن أيضا ونتهور في اتخاذ قرارات خاطفة دون تفكير. أصبح ضرورياً اليوم أن نتعمد إبطاء إيقاعنا من حين لآخر، كي نفهم أولا قبل اتخاذ قرار. بدلاً من رد الفعل الفوري، احرص أولا على فهم الموقف واستيعابه.

للقيام بذلك يمكننا ممارسة «تقنيات النأي بالنفس» مثل التأمل والاسترخاء، لإراحة الذهن وترتيب الأفكار.. أو تقنية تقديم النصيحة لصديق، أي أن تتخيل صديقاً يعاني من مشكلتك وتقدم النصيحة له، لأنك حين تكون تحت وطأة المشكلة قد لا تستطيع التفكير بهدوء وتروّ.



5- التنشيط السلوكي

تستخدم هذه الطريقة في العلاج النفسي، وتترجها بعض المراجع العربية «الانخراط في الحياة». أي ببساطة، قم وافعل شيئاً. لا تظل جالسا في مكانك مستسلماً لأفكارك وهواجسك، بل قم من مكانك واتخذ خطوة - أياً كانت - في الطريق الذي تريد السير فيه.

فمثلاً، كنت تشعر بعدم الرغبة في ممارسة الرياضة، فابدأ فقط بارتداء ملابس التمرين.

يمكن لهذه الخطوة الصغيرة أن تكون بمثابة حافز يجعلك تستمر في الخطوة التالية. إذا كنت تماطل في إتمام مشروع ما، فابدأ بالخطوة الأولى الصغيرة، لأنها قد تخلق زخما وتجرّك للخطوات التالية وتجعل المهمة أقل صعوبة.

هذه الطريقة فعالة لمقاومة التسويف والتأجيل، وكسب الوقت في هذا العالم المتسارع!