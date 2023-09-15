«هاملتون» تنطلق لأول مرة في الشرق الأوسط من «الاتحاد أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

كشف منظمو هاملتون، المسرحية الموسيقية التي نالت استحسان النقاد، عن انطلاق العرض الأول للمسرحية المرتقبة في منطقة الشرق الأوسط من 17 يناير 4 فبراير 2024 في «الاتحاد أرينا».

وتقدم هاملتون تجربة ترفيهية عالمية المستوى مع مجموعة من أبرز المزايا التي تجعل منها أحد أهم الفعاليات الفنية والترفيهية التي تستحق المشاهدة على مستوى المنطقة.

وتدور مسرحية هاملتون حول قصة حياة ألكسندر هاملتون، أول وزير للخزانة في الولايات المتحدة الأميركية، والذي نشأ من أصول متواضعة وشق طريقه ليصبح أحد الآباء المؤسسين لأميركا.

يُعرف جيمس ماديسون على نطاق واسع بكونه الكاتب الأساسي لدستور الولايات المتحدة، وكرّس هاملتون، المعروف بشغفه الكبير بالكتابة، معظم أوقاته لرسم الخطط المالية وكتابة الرسائل الرسمية وإعداد الوثائق الحكومية. كما لعب دوراً محورياً بصفته المؤسس لصحيفة نيويورك بوست، أقدم صحيفة يومية تصدر باستمرار في الولايات المتحدة. وتحمل الورقة النقدية من فئة 10 دولارات صورة هاملتون، ما أكسبه لقب «الأب المؤسس من فئة 10 دولار» في المسرحية الموسيقية الشهيرة.

تقدم مسرحية هاملتون الموسيقية أفكار ولمسات لين مانويل ميراندا الفنية، حيث كرس 7 سنوات في تأليف الموسيقى وكتابة الكلمات وإعداد السيناريو الخاص بالمسرحية. وبإلهامٍ من كتاب رون شيرنو الذي حمل عنوان ألكسندر هاملتون، تناول ميراندا من خلال مسرحيته قصة حياة الأب المؤسس، انطلاقاً من طفولته في منطقة الكاريبي ودوره في الحرب الأهلية الأميركية، مروراً بتعيينه كأول وزير خزانة أميركي، وصولاً إلى وفاته المفاجئة عام 1804.

وحازت مسرحية هاملتون الموسيقية العديد من الجوائز العالمية المرموقة، بما فيها الرقم القياسي البالغ 16 ترشيحاً لجوائز «توني» نالت منها 11 جائزة، إلى جانب 7 جوائز لورانس أوليفييه. كما حازت جائزة «بوليتزر» لأفضل عمل درامي عام 2016 وجائزة «جرامي» لأفضل ألبوم مسرحي موسيقي.

وتكمن عبقرية المسرحية في مزجها بين العديد من الأنماط الموسيقية المميزة، بما فيها الهيب هوب والجاز والبلوز والراب والآر آند بي وأجواء برودواي الفريدة. وتضم 46 أغنية. وقد واصل منظمو هاملتون تقديم المسرحية في مسارح ويست إند الشهيرة في لندن منذ نجاح عرضها لأول مرة في مسرح برودواي عام 2015، كما تم عرضها في الولايات المتحدة وألمانيا وأستراليا، فضلاً عن الجولة المقرر انطلاقها قريباً في المملكة المتحدة. وتنطلق الجولة العالمية الأولى من نوعها لمسرحية هاملتون في سبتمبر في مانيلا، وذلك قبل العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط ب «الاتحاد أرينا» في يناير 2024.

