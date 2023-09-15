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"واتساب" تنفي إمكانية نشر إعلانات عبر التطبيق

تطبيق "واتساب"
15 سبتمبر 2023 10:03

نفى الرئيس التنفيذي لشركة واتساب اليوم الجمعة تقريراً لصحيفة فاينانشال تايمز قال إن منصة المراسلة المملوكة لشركة ميتا تدرس إمكانية وضع إعلانات في سعيها لزيادة الإيرادات.
وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب في منشور على منصة إكس "تقرير فاينانشال تايمز غير صحيح. نحن لا نفعل هذا".
كان التقرير قد ذكر أن فرق العمل في ميتا تبحث إمكانية عرض إعلانات في قوائم المحادثات مع جهات الاتصال على شاشة دردشة واتساب، لكن لم يتم اتخاذ قرارات نهائية، وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على الأمر.
وأضافت الصحيفة أن ميتا تدرس أيضا ما إذا كانت ستفرض رسوم اشتراك لاستخدام التطبيق من دون إعلانات.
وأشارت إلى أن العديد من داخل الشركة عارضوا هذه الخطوة.
ولم ترد ميتا بعد على طلب رويترز للتعليق.
واشترت شركة فيسبوك (التي تحول اسمها إلى ميتا لاحقا) تطبيق واتساب،في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار.

 

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المصدر: رويترز
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واتساب
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