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«عرّاب المحيطات» يسبح 500 كيلومتر للتوعية بمخاطر التلوث

«عرّاب المحيطات» يسبح 500 كيلومتر للتوعية بمخاطر التلوث
15 سبتمبر 2023 01:15

نيويورك (أ ف ب) 

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اجتاز سبّاح بريطاني، عيّنته الأمم المتحدة «عرّاباً من أجل المحيطات»، مسافة 500 كيلومتر سباحةً في نهر هدسون في نيويورك، في خطوة ترمي إلى التوعية بخطورة تلوث المياه، وذلك قبل أيام قليلة من بدء الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال الرياضي لويس بوغ، 53 عاماً، عند وصوله إلى باتري بارك على الطرف الجنوبي من مانهاتن، حيث يلتقي نهر هدسون ونهر إيست والمحيط الأطلسي، «قبل خمسين عاماً، كان هذا النهر أحد أكثر الأنهر تلوثاً في العالم».
وأضاف: «ينبغي أن تكون أنهرنا نظيفة وسالمة»، مرحِّباً بإزالة التلوّث من نهر هدسون منذ سبعينيات القرن الفائت.

الأمم المتحدة
نيويورك
تلوث المياه
مكافحة التلوث
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