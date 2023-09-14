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«زجاج روحاني» في معرض بجزيرة الريم

«زجاج روحاني» في معرض بجزيرة الريم
15 سبتمبر 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)
بهدف ترسيخ تقاليد فن الزجاج والكريستال في المجتمع المعاصر، وتحت عنوان «فن الزجاج الروحاني»، تحتضن جزيرة الريم في أبوظبي معرضاً فنياً يضم مجموعة آسرة تحمل توقيع كبار حرفيّي فن الزجاج والكريستال في القرنين التاسع عشر والعشرين، ويستعرض أعمالاً مستوحاة من الطراز الإسلامي.

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وقالت عليا صفراوي، مؤسسة «ماكما آرت غاليري» التي تنظم المعرض، إنه يضم مجموعة منتقاة بعناية من القطع الخالدة قادمة من جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن المعروضات مصنوعة من مواد طبيعية بنسبة 100% وطويلة الأمد، وأن المجموعة تتميز بجودة عالية وتصميم فريد وتنوع يجسد تاريخ صناعة الزجاج والكريستال الذي يمتد عبر قرون.

أبوظبي
فنون الزجاج
الإمارات
جزيرة الريم
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