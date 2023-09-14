الإمارات.. ملتقى «صنّاع السينما»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تشكَّل الإمارات نقطة جذب لصناع «الفن السابع» العالميين والعرب، لإطلاق أفلامهم في عروض افتتاحية أولى، بحضور أبطال العمل، وذلك قبل عرض أفلامهم جماهيرياً في صالات السينما الخليجية، وكان آخرها الجزء السابع من سلسلة «مهمة مستحيلة»، والذي حمل عنوان «حساب الميت الجزء الأول» Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One، للممثل العالمي توم كروز، و«البُعبُع» لأمير كرارة، وياسمين صبري، و«مستر إكس» لأحمد فهمي، وهنا الزاهد، وذلك كعملية ترويجية وتسويقية لأعمالهم السينمائية، وفي الوقت نفسه لمعرفة آراء وردود أفعال الجمهور بشكل مباشر، باعتبار أن الإمارات سوق سينمائي ضخم وقوي.

قبل عرض فيلمه في صالات السينما بأسبوعين تقريباً، تواجد الممثل توم كروز في أبوظبي لحضور العرض الخاص والأول في الشرق الأوسط في «قصر الإمارات»، مع عدد من أبطال «مهمة مستحيلة: حساب الميت الجزء الأول» Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One، الذي تم تصوير بعض مشاهده في العاصمة الإماراتية، في مطار أبوظبي الجديد وصحراء ليوا.

وأكد كروز أن الإمارات أصبحت نقطة جذب لصناع السينما حول العالم، معرباً عن سعادته البالغة لتواجده للمرة الثانية في أبوظبي، لتصوير الجزء السابع من سلسلة أفلامه الشهيرة Mission Impossible.

وقال: كان لديّ تجربة مميزة ورائعة حينما صورت الجزء الرابع من السلسلة في دبي، والجزء السادس في أبوظبي، ووجدت أنها مكان مناسب ووجهة مثالية لتصوير الأفلام، لاسيما مع الدعم والمساعدة من الجهات المتخصصة، مثل «twofour54»، ولجنة أبوظبي للأفلام.

جمهور واعٍ

الممثل أحمد فهمي الذي تواجد مؤخراً في دبي لحضور العرض الافتتاحي الأول لفيلمه الجديد «مستر إكس» مع بعض أبطاله، لإطلاقه جماهيرياً في دول الخليج، قال: إنها المرة الأولى التي أحضر فيها عرضاً خاصاً لأحد أعمالي الفنية خارج مصر، وبعدما شاهدت وتابعت مدى التطور السينمائي الذي تعيشه منطقة الخليج، ولاسيما الإمارات التي تتمتع بسوق سينمائي قوي بالنسبة لأي صانع سينما، وتتميز بجمهور واعٍ سينمائياً ومتذوق للفن، لذلك كان توجهي حينما قررت تنفيذ الفيلم، ليس فقط نحو السوق السينمائي المصري، بل الإماراتي والخليجي بشكل عام.



حفاوة استقبال

أعربت هنا الزاهد بطلة فيلم «مستر إكس» عن سعادتها بخوض تجربة حضور العرض الخاص في الإمارات للمرة الأولى، مشيدة بحفاوة الاستقبال والتنظيم الرائع، والصالات السينمائية المتطورة، وبردود الأفعال الإيجابية التي تلقتها من الجمهور الإماراتي حول الفيلم.



حب ودعم

واحتفل مؤخراً أبطال «البُعبُع» بالنجاح الذي حصده العمل في دبي، عندما حضروا العرض الخاص للفيلم مع الجمهور، حيث تلقوا ردود أفعال إيجابية على فكرته المختلفة التي تجمع بين الأكشن والكوميديا.

وأعرب بطل الفيلم أمير كرارة عن سعادته بالنجاح الذي حققه «البُعبُع» في الإمارات، وقال: الفيلم الذي يمتلك عناصر نجاح، من ناحية الإنتاج الجيد ووجود ممثلين متميزين ومخرج محترف وقصة مختلفة قريبة من الناس، سيكون لصناعه الدافع الأكبر للترويج للعمل خارج نطاق المحلية، لكي يحقق النجاح نفسه بل وأعلى. وهذا ما حدث بالفعل في «البُعبُع»، فبعد النجاح الذي حققه في مصر، كان علينا التوجه إلى سوق سينمائي مغاير ومهم، كالسوق السينمائي الإماراتي الذي يُعتبر من أهم الأسواق الخليجية، لما تتمتع به الإمارات من تطور فني كبير، إلى جانب تعدد الجنسيات والثقافات المختلفة، معرباً عن سعادته بردود الأفعال التي جاءته حينما حضر العرض الخاص للفيلم في دبي، وزادت سعادته حينما وجد نفسه محاصراً بحشد كبير من الجماهير المحبة والداعمة للفيلم من أنحاء الوطن العربي، لالتقاط الصور معه.



انفراجة سينمائية

وأكد الممثل محمد أنور أنه يعيش حالة من الانفراجة السينمائية هذا العام، خصوصاً مع مشاركته في فيلمين دفعة واحدة، تم عرضهما في موسم «أفلام عيد الأضحى»، «البُعبُع» و«مستر إكس».

وقال: تشرفت بزيارة لإمارات مرتين لحضور العرض الخاص لهذين الفيلمين، ولمست مدى الحفاوة والرقي من الجمهور الإماراتي، وتذوقت أيضاً طعم النجاح الحقيقي من ردود الأفعال الجميلة على الفيلمين ودوري فيهما، مؤكداً أن الإمارات أصبحت وجهة سينمائية عالمية، وملتقى فني مهم لصناع السينما من أنحاء الوطن العربي، الأمر الذي يدفع كل منتج ومخرج وممثل للتوجه إليها والترويج لأعمالهم الفنية.

«شلبي»

حرص الممثل كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمي، على الاحتفال بافتتاح فيلمهما الجديد «شلبي»، وإطلاق عروضه جماهيرياً في الإمارات، وحضرا عرضاً خاصاً مع الجمهور في دبي. وهو من بطولة روبي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، وحاتم صلاح، تأليف مصطفى حمدي، وقصة وإخراج بيتر ميمى.



رعب وتشويق

قام الممثل أحمد داوود بجولة سينمائية للترويج لفيلمه «يوم 13»، الذي يمزج بين الرعب والتشويق، ويُعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 4DX، وكانت الإمارات محطة رئيسة لإطلاق الفيلم جماهيرياً، وحضور العرض الخاص مع الجمهور.