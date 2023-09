The Nun 2.. عودة «فالاك»

أبوظبي (الاتحاد)

بعد 5 سنوات من أحداث الجزء الأول، تعود «فالاك» في فيلم The Nun 2، الذي يعرض حالياً في صالات السينما المحلية، لتتحدى «أيرين» من جديد في مواجهة وجهاً لوجه مع قوى الشر، ضمن مشاهد مرعبة تحبس الأنفاس.

يشارك في بطولة الفيلم كل من ستورم ريد، آنا بوبليويل، تايسا فارميجا، بوني آرونز، كاتلين روز دوني، جوناس بولكيت، وهو من تأليف أكيلا كوبر وإيان جولدبرج، وإخراج مايكل تشافيز.

تدور أحداث الجزء الثاني في فرنسا عام 1956، حيث تحدث جرائم قتل في ظروف غامضة، ويبدو أن هنالك شراً ينتشر في أرجاء المكان، ويكتشف العديد من الأطفال داخل مدرسة، أن بعض الأمور الغريبة تحدث، ويلاحظ بعضهم العديد من الظواهر الخارقة للطبيعة، فيتم استدعاء «أيرين» التي تلعب دورها تايسا فارميجا، للتحقيق في الأمر. وتجد نفسها و«فرينشي» الذي يؤديه جوناس بلوكيه، في مواجهة مرة أخرى مع قوى خارقة للطبيعة، لاسيما بعد عودة «فالاك» التي تجسدها بوني آرونز.



لحظات مرعبة

توجهت «أيرين» إلى الطفلة «صوفي» التي شاهدت العديد من الظواهر الخارقة للطبيعة، لتعرف ما يحدث معها، ولتؤكد لها وجود شيء غريب في المدرسة، لتكتشف «أيرين» عودة The Nun مجدداً، ولكن هذه المرة في مدرسة أطفال، فتحاول «أيرين» بشتى الطرق إنقاذ الأطفال الذين يواجهون لحظات مرعبة بسبب «فالاك».

استعادة القوة

يأتي الجزء الثاني من السلسلة التي تنتمي لأفلام The Conjuring الشهيرة، أكثر رعباً مع جرعة زائدة من المشاهد المظلمة والمخيفة، خصوصاً أن هذه المرة يتعلق الأمر بالأطفال، حيث عادت «فلاك» من جديد لاستعادة قوتها لكي تنال من «أيرين».



ثبات وثقة

قدمت فارميجا دور «أيرين» في هذا الجزء بثبات وثقة، خصوصاً بعدما اكتسبت خبرة مواجهتها السابقة مع «فالاك» في الجزء الأول، وظهر ذلك من خلال لقطات «فلاش باك» تكشف عن ماضي «أيرين» المؤلم، كما أن The Nun 2 يُعتبر ثالث فيلم للمخرج تشافيز الذي يقدمه ضمن عالم Conjuring verse بعد فيلميه The Curse of La Llorona وThe Conjuring: The Devil Made Me Do It، ليثبت مكانته في تقديم سلاسل أفلام الرعب الشهيرة، بأسلوبه المميز في تجسيد المشاهد البصرية المرعبة باحتراف.