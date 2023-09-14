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6 وجهات سياحية «مزدوجة»

6 وجهات سياحية «مزدوجة»
15 سبتمبر 2023 01:15

ترجمة: عزة يوسف
هناك بعض الوجهات الرائعة للسياحة، لأنها تحمل ميزة إضافية مثيرة، تجعلك تزور مكاناً آخر في نفس الوقت، وإليك أفضل 6 أماكن حول العالم التي يمكنك فيها أن تكون في مكانين في وقت واحد، حسبما ذكر موقع «Travel Awaits» الأميركي:

جزر المالديف
يمكنك أن تعبر خط الاستواء الذي يفصل نصفي الأرض الشمالي والجنوبي عبر جزيرة صغيرة من جزر المالديف، سواء غوصاً أو في قارب، فتكون في نصفي الكرة الأرضية.

إسطنبول
إذا أبحرت عبر مضيق البوسفور، سوف تعبر من أوروبا إلى آسيا من مركز أمين أونو إلى أوسكودار مروراً ببعض المناطق الرائعة.

حديقة ثينغ فيلير
يقع فندق أيون في متنزه ثينغ فيلير الوطني في آيسلندا على نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين بين أميركا الشمالية وأوراسيا، اللتين تنجرفان بمقدار 0.8 بوصة كل عام، ويقدم الفندق تجارب غوص مذهلة.

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دريلاندريك
تقع دريلاندريك وسط نهر الراين في إحدى ضواحي بازل، وهي زاوية التقاء 3 دول: سويسرا وفرنسا وألمانيا، ويمكنك القيام برحلة مستقلاً قارباً لاستكشاف النهر والإبحار في 3 أماكن في وقت واحد.

تافيوني
هذا المكان الأكثر غرابة في العالم، حيث يوجد خط التاريخ الدولي الذي أنشئ عام 1884، ويمتد من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي للأسفل بزاوية 180 درجة، ويفصل هذا الخط الوهمي يوماً تقويمياً عن اليوم التالي، ويمر عبر هذه الجزيرة لتضع قدماً في الأمس وقدماً في اليوم.

كيب آغولهاس
مكان التقاء المحيطين الأطلسي والمحيط الهندي، على بُعد ساعة ونصف الساعة بالسيارة شرقي كيب تاون في كيب آغولهاس، ويمكنك حينها رؤية محيط أخضر يلتقي مع محيط أزرق داكن وخطاً من الرغوة في مشهد يخطف الأنظار.

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