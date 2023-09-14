«توم أند جيري» يزوران «وارنر براذرز أبوظبي»

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «عالم وارنر براذرز أبوظبي» عن استضافة فعالية «توم أند جيري» المميزة، التي ستمنح العائلات والصغار في عطلة نهاية الأسبوع أوقاتاً حافلة بالمغامرات والمطاردات والمقالب التي لا تنتهي بين القط المحبوب "توم" والفأر الماكر "جيري" وحيله المضحكة، وذلك يومي السبت والأحد.

سيكون ضيوف «عالم وارنر براذرز أبوظبي» على موعد مع العديد من الأنشطة والتجارب الترفيهية المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق، حيث سيتألق «توم أند جيري» بأجمل الملابس ليقدما عرضاً مسرحياً رائعاً يصطحب الضيوف إلى عالم فريد من الحركة والخيال.

للمزيد من المرح، ستتاح الفرصة للأطفال للقاء «توم أند جيري» والتفاعل معهما على مسرح «وارنر براذرز بلازا».

في منطقة كرتون "جانكشن"، ستتاح الفرصة للضيوف للمشاركة في فعالية التلوين التي تقام بجانب تجربة «أني ميهم» وابتكار أجمل الأعمال والأشكال الفنية بالألوان التي يختارونها. وسيستمتع الضيوف أيضاً خلال استكشافهم لباقي مناطق «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، بمشاهدة أجمل صور ولوحات «توم أند جيري» التي تزين مختلف أنحاء المدينة، والتي تشكل خلفيات مثالية لالتقاط أجمل الصور التذكارية ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء.

لا تكتمل هذه التجربة الترفيهية المميزة دون زيارة المجموعة المتنوعة من منافذ الطعام والشراب وتذوق أشهى أصناف "الوافلز" بتصاميمها الجميلة المستوحاة من الشخصيتين. ويمكن للضيوف التوجه كذلك إلى المتاجر المنتشرة في مختلف أنحاء «عالم وارنر براذرز أبوظبي» لاقتناء ما يناسبهم من الإصدارات المحدودة من هدايا وتذكارات.

