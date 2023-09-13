جيمس ويب يرصد تغير فصول زحل

أبوظبي (وكالات)

التقط تلسكوب جيمس ويب الفضائي، التابع لوكالة الفضاء الأميركية «ناسا»، صورة مذهلة، بتفاصيل دقيقة، لتغير الفصول على كوكب زحل، ووجد فريق من علماء الكواكب أن نصف الكوكب الشمالي يشهد ملامح نهاية فترة الصيف الطويل، وأن اتجاه تدفقات الهواء الضخمة يشير إلى اقتراب الخريف.. ويقترب صيف نصف الكرة الشمالي في كوكبي الأرض وزحل من نهايته

الآن.. وفيما تتجه الأرض نحو الاعتدال الخريفي الشمالي في سبتمبر، يتجه زحل نحو الاعتدال الخريفي الشمالي لعام 2025، ما يعني أن القطبين الشماليين لكلا الكوكبين يتجهان نحو فترات طويلة من الشتاء القطبي.