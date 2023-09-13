«ترايثلون ياس» 24 فبراير الانطلاق.. والتسجيل مفتوح

أبوظبي (الاتحاد)

بعد نجاح هائل وحضور غير مسبوق سجلته نسخته الأخيرة، أعلن منظمو «ترايثلون ياس» فتح باب التسجيل المسبق للمشاركة في النسخة الـ 14 من السباق المجتمعي الذي يعود مجدداً إلى حلبة مرسى ياس يوم 24 فبراير المقبل، متضمناً منافسات متنوعة لهواة السباقات ومحبي رياضة الترايثلون في المنطقة.

وتوقع المنظمون أن يشارك في نسخة 2024 لسباق الترايثلون الوحيد الذي تتواصل أنشطته من الصباح الباكر إلى مغيب الشمس، عدد غير مسبوق من المشاركين في الفئات المتاحة وهي: سباق أحذية التزلج، وفئة ألواح التجديف، إلى جانب فئات الترايثلون التقليدية على مسار حلبة مرسى ياس.

وتعود مع النسخة الجديدة فئة ترايثلون الصغار مجدداً لتفتح المجال لهواة الترايثلون الصغار لتطوير قدراتهم البدنية وسط أجواء عائلية مميزة.