أبوظبي تستقطب نجوم العالم في «الاتحاد أرينا»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

بين الحفلات والاستعراضات الفنية والفعاليات الترفيهية، تواصل أبوظبي في الموسم الصيفي لهذا العام استقطاب نخبة من نجوم الوطن العربي والعالم لإحياء أمسيات موسيقية وغنائية على خشبة مسرح «الاتحاد أرينا»، تمزج بين الغناء الشعبي، وموسيقى البوب، والأغنيات الخليجية والرومانسية.

وكان الفنان عمرو دياب أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً ضخماً في «الاتحاد أرينا» بأبوظبي، وسط حضور جماهيري لافت، تضمن باقة من أغنياته الشهيرة التي واكبت مسيرته الفنية، وحققت رواجاً عربياً واسعاً.



مسيرة دياب

بدأ الحفل بعرض فيديو لفيلم قصير عُرض على شاشات المسرح الضخمة، واستعرض على أنغام أغنية «أنا مهما كبرت صغير»، مسيرة دياب الفنية وأغنياته التي لاقت انتشاراً عربياً وعالمياً، وتحقيقه العديد من الإنجازات الفنية، لاسيما أن دياب المُلقب بـ «الهضبة» حصل على جوائز عديدة خلال مشواره، فهو أول فنان عربي يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من جوائز الموسيقى العالمية التي حصدها، ولأكثر ألبومات مُباعة في الشرق الأوسط.

ووسط حفاوة استقبال كبيرة من الجمهور، صعد دياب على خشبة مسرح «الاتحاد أرينا» ليبدأ فقرته الغنائية بـ «يا انا يا لأ»، وسط تفاعل كبير من الحضور.



جمهور عظيم

وأعرب دياب خلال الحفل الذي رفع شعار «كامل العدد» عن سعادته الكبيرة للقاء جمهوره في أبوظبي، وتقديمه هذا الحفل المميز على مسرح «الاتحاد أرينا» الضخم، واصفاً جمهور أبوظبي بالمميز والذواق للطرب الأصيل، وتنقل دياب في الحفل بين قديمه ليعيد ذكريات الماضي الجميل للحضور، وأغنياته الجديدة التي واكب بها العصر بإيقاعاته واختياراته الشبابية المميزة التي حققت نجاحاً في مختلف أنحاء الوطن العربي، ومنها «بحبه»، «برج الحوت»، «تملي معاك»، «حبيبي يا نور العين»، «أنت الحظ»، «رايقة» و«ده لو اتساب».

موضي وميامي

يجتمع كل من موضي الشمراني، وفرقة ميامي 23 سبتمبر الجاري، لتقديم ليلة موسيقية عربية، تجمع بين الغناء الشعبي وموسيقى البوب، حيث تقدم «ميامي» ليلة لا تنسى، مقدمة باقة من أشهر أغنياتها التي نالت رواجاً عربياً لافتاً، منها: «غلاي أنت غلاي» و«يكسر الخاطر» «يا عمري أنا» و«بستأنس» و«حبيب الروح» و«الليلة» و«الحمدلله وشفناكم».

فيما تقدم الفنانة السعودية موضي الشمراني مجموعة من أشهر أغنياتها التي تأسر القلوب، ومنها: «عطوني عصاتي»، «وأنا جي من بعيد»، «ما أشكي غيابك» و«قفلو باب المشاريه».

نيكلوديون 2023

بتنظيم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، يشهد مسرح «الاتحاد أرينا» 16 سبتمبر الجاري، حفل جوائز اختيار أطفال نيكلوديون لعام 2023، ويتضمن عروضاً موسيقية عربية وعالمية ونشاطات عائلية ترفيهية، بالإضافة إلى تكريم الفائزين الموهوبين في مختلف الفئات، وذلك بحضور النجوم المفضلين للأطفال، وسيتقدم الحفل النجمة العالمية «جيسي جي» بمشاركة أوسي مروة، فيما يؤدي العروض الفنية كل من إليانا وبدر الشعيبي وعصام النجار.

إبداعات سينغ

يعود الفنان العالمي أريجيت سينغ إلى أبوظبي يوم 18 نوفمبر المقبل، ليقدم لجمهوره أداءً مبدعاً ومبهراً على مسرح «الاتحاد أرينا» على أنغام غنائه الآسر وموسيقاه المفعمة بالحيوية، ومن المقرر أن يؤدي مزيجاً من أغنياته الرومانسية الناجحة، منها: «Kesariya Tera Ishq hai Piya، وTum Hi Ho وChanna Mereya».