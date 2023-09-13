إياد نصار: المنصات الرقمية أصبحت واقعاً

محمد قناوي (القاهرة)

كشف الفنان الأردني إياد نصار، أنه يخوض سباق دراما رمضان المقبل بمسلسل «صلة رحم»، بطولة ريهام عبد الغفور، بعد نجاحهما في مسلسل «وش وضهر».

وقال إياد، إنه يستعد لفيلم بعنوان «من أيام الجيزة»، إخراج مرقص عادل، وإن العمل يُعد تجربة جديدة تميل للكوميديا، وتعتمد على حركة الجسد بشكل كبير.

وأشار إلى قرب عرض مسلسل «مفترق طرق» مع هند صبري، جومانة مراد، ماجد المصري، خلال سبتمبر الجاري على إحدى المنصات من 45 حلقة على 3 أجزاء، إخراج أحمد خالد موسى، ويقدم شخصية صاحب مكتب للمحاماة، يسعى لمساعدة زميلته في حل قضية زوجها المتهم في قضايا فساد.

وعن تقديمه لأكثر من تجربة درامية علي المنصات الرقمية، قال نصار إن المنصات الرقمية أصبحت واقعاً، وتطوراً طبيعياً للدراما في ظل التطور التكنولوجي الذي نعيشه، ولا توجد فوارق استثنائية بينها وبين الفضائيات ولكنها شكلية، وتوفر المنصات المتعة للمشاهد دون فواصل إعلانية، وتركز على الفكرة الجاذبة التي تضمن النجاح.

وعن عدم مشاركته حتى الآن في الدراما الخليجية، قال إنه لم يُعرض عليه حتى الآن أي عمل خليجي، ولا يعارض على الإطلاق المشاركة فيها حال تلقيه عرضاً مناسباً، ويتوقع أن تحدث هذه المشاركة في مرحلة ما.

وعبّر نصار عن سعادته بخوضه أولى تجاربه في عالم الكتب الصوتية عبر تسجيل رواية «ذاكرة الجسد» للكاتبة الجزائرية أحلام مستغانمى، ووصفها بأنها مضمار جديد عليه، حيث تعد الكتب الصوتية وسيلة إبداعية لنشر الرواية إلى جمهور أكبر ومتنوع في فئاته العمرية والثقافية، إضافة إلى ملايين النسخ الورقية المطبوعة من الرواية.